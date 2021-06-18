رئيس مدينة سمالوط : رفع 120 طن مخلفات من القمامة وحملات يومية للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة سمالوط، إن الوحدة المحلية كثفت الحملات المكبرة لرفع النظافة والمخلفات بالتعاون مع رؤساء القرى والأحياء لتكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات وكذا الموجوده بالمقالب الوسيطة.



وأضاف رئيس مدينة سمالوط، أن الوحدات المحلية القروية تمكنت من رفع 120 طن قمامة ومخالفات.



كما واصلت الحملة الميكانيكية أعمال رفع القمامة من المقلب الوسيط الى المدفن الصحي الصحراوي الشرقي.



وأشار المعداوي إلى أن الوحدة المحلية لمجلس قروي بني خالد قامت بتمهيد وتسوية الساحة الموجودة بدير جبل الطير ورفع مخلفات القمامة؛ للارتقاء بالمظهر الحضارى للمنطقة التي تعد مقصدا سياحيا.



وأكد رئيس المركز، أنه يتابع بشكل يومى أعمال النظافة بالمدينة والقرى للارتقاء بالمستوى الجمالي ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدا على ضرورة التزام المواطنين بإلقاء القمامه في الأماكن المخصصة لها للمساعده في رفع كافة التجمعات بشكل دوري وفي الأوقات المحددة.



جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة، للحفاظ علي المظهر الحضاري للشوارع ولمنع انتشار العدوى، وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهه تفشي فيروس كورونا المستجد.