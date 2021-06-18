الخطوط الجوية النيوزيلندية تتوقع تسجيل خسائر في 2021

تتوقع شركة طيران نيوزيلندا تسجيل خسائر، قدرها 450 مليون دولار نيوزيلندي في السنة المالية 2021، قبل حساب تكاليف بنود هامة وخصم الضرائب.

وتتوقع الشركة أن تصل خسارة السنة المالية2022 قبل خصم الضرائب مساوية للخسائر المتوقعة لسنة 2021 . وفي ظل الظروف الحالية، لا تزال التوقعات الخاصة بالسنة المالية 2022 يكتنفها الغموض ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

ولاتتوقع الشركة حدوث انتعاش رئيسي في الطلب على رحلات المسافات الطويلة خلال السنة المالية 2022 ، على الرغم من بدء برامج التطعيم العالمية وإمكانية البدء في إعادة فتح الحدود أمام رحلات المسافات الطويلة في النصف الثاني من العام الحالي.