 الخطوط الجوية النيوزيلندية تتوقع تسجيل خسائر في 2021 - بوابة الشروق
الجمعة 18 يونيو 2021 9:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

الخطوط الجوية النيوزيلندية تتوقع تسجيل خسائر في 2021

علم نيوزيلاندا
علم نيوزيلاندا
د ب أ
نشر في: الجمعة 18 يونيو 2021 - 9:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 يونيو 2021 - 9:02 ص

تتوقع شركة طيران نيوزيلندا تسجيل خسائر، قدرها 450 مليون دولار نيوزيلندي في السنة المالية 2021، قبل حساب تكاليف بنود هامة وخصم الضرائب.

وتتوقع الشركة أن تصل خسارة السنة المالية2022 قبل خصم الضرائب مساوية للخسائر المتوقعة لسنة 2021 . وفي ظل الظروف الحالية، لا تزال التوقعات الخاصة بالسنة المالية 2022 يكتنفها الغموض ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

ولاتتوقع الشركة حدوث انتعاش رئيسي في الطلب على رحلات المسافات الطويلة خلال السنة المالية 2022 ، على الرغم من بدء برامج التطعيم العالمية وإمكانية البدء في إعادة فتح الحدود أمام رحلات المسافات الطويلة في النصف الثاني من العام الحالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك