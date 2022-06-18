أنس جابر تتطلع إلى الثأر من بنسيتش في نهائي بطولة برلين للتنس

قالت نجمة التنس التونسية أنس جابر، إنها تتطلع الى مباراة ثأرية ضد السويسرية بليندا بنسيتش عندما تواجهها في نهائي بطولة برلين غدا الأحد.

وتأهلت جابر المصنفة الرابعة عالميا الى المباراة النهائية بفوزها اليوم السبت على الأمريكية كوكو جاوف بواقع مجموعتين دون رد (6/7) و(2/6) لتلتقي السويسرية بليندا بنسيتش التي ازاحت في وقت سابق اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين لواحد (6/7) و(6/4) و(6/4).

وستكون مواجهة الغد إعادة لنهائي دورة تشارلستون الأمريكية لهذا العام والتي أحرزت لقبها بنسيتش المصنفة 17 عالميا بعد فوزها بمجموعتين لمجموعة (7/1) و(4/6) و(6/5).

وقالت جابر عقب فوزها اليوم "ستكون مباراة ثأرية بالنسبة لي ، كما ستكون المواجهة قوية بالنسبة لي ولمنافستي، نحن صديقتان هي فازت في آخر مواجهة وهذه المرة سأبذل أقصى جهدي للفوز باللقب".

وتسعى جابر إلى الظفر بثاني ألقابها هذا العام بعد فوزها بدورة مدريد والتعويض عن خروجها المخيب من دورة رولان جاروس منذ الدور الأول.