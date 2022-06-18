 التشيك تتأهب لموجة حر شديدة.. والأطباء يحذرون كبار السن والأطفال: ابتعدوا عن الشمس - بوابة الشروق
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التشيك تتأهب لموجة حر شديدة.. والأطباء يحذرون كبار السن والأطفال: ابتعدوا عن الشمس

براغ - د ب أ
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 1:51 م | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 1:51 م

تستعد جمهورية التشيك لموجة حر استوائية مطلع الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في بعض الأماكن.

وذكرت إذاعة راديو براغ إنترناشونال، أن المسعفين ورجال الإطفاء يقفون على أهبة الاستعداد بسبب الاحتمال المرتفع لاندلاع حرائق. وحذر الأطباء كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال بالابتعاد عن الشمس، وزيادة شرب السوائل وتجنب الإجهاد.

ويحذر الخبراء أيضا من تداعيات محتملة للنقل عبر السكك الحديد حيث إن القضبان يمكن أن تضرر بفعل الحرارة الشديدة.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، يتوقع أن تنكسر موجة الحر يوم الاثنين المقبل.

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