إيسترن كومباني يستأنف تدريباته استعدادًا لبيراميدز

يستأنف الفريق الكروي الأول بنادى إيسترن كومبانى تدريباته اليومية، اليوم السبت، عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها علاء عبدالعال للاعبين عقب الخسارة أمام الأهلي برباعية في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء الماضي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ14 لبطولة الدورى الممتاز.

وخاض فريق ايسترن كومبانى مباراة ودية أمام نظيره منتخب السويس مساء أمس، انتهت بفوز إيسترن بهدفين مقابل هدف اطمأن خلالها علاء عبدالعال المدير الفنى للفريق على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل مواجهة بيراميدز الصعبة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوى.

وخسر الفريق أمام الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلى وي السلام، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد إيسترن كومباني عند ‏13 نقطة في المركز الـ18 والأخير بجدول الدوري.