هولندا تبدي اعتذارها لقدامى المحاربين على ما وقع لهم في سربرينيتشا قبل 27 عاما

بعد مرور ما يقرب من 27 عاما على الإبادة الجماعية التي ارتكبها الصرب في مدينة سربرينيتشا في جمهورية البوسنة والهرسك، اعتذرت الحكومة الهولندية عن معاملة جنودها الذين كان من المفترض أن يقوموا بحماية الجيب البوسني بالمدينة عام 1995 بوصفهم جزءا من قوات الخوذات الزرقاء التابعة للأمم المتحدة.



وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم السبت في حفل تكريم للمحاربين القدامى في شارسبيرجين بالقرب من أرنهايم شرقي البلاد إن وحدة داتش بات 3 أرسلت إلى منطقة الحرب ضمن "مهمة مستحيلة".



كانت وحدة الأمم المتحدة مسلحة بأسلحة خفيفة وبالتالي عاجزة ولم تستطع منع الإبادة الجماعية.



في يوليو 1995 وضمن أحداث الحرب في يوغوسلافيا السابقة، اجتاحت القوات الصربية منطقة حماية الأمم المتحدة في سربرينيتشا.



ولم يبد أصحاب الخوذات الزرق الهولنديون التابعون للأمم المتحدة أية مقاومة.



قتل الجنود الصرب حوالي 8000 رجل وصبي بوسني مسلم.



تعتبر الإبادة الجماعية في سربرينيتسا أسوأ جريمة حرب ترتكب على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.



كان المحاربون القدامى متهمين لسنوات طويلة بالجبن والفشل، إضافة إلى عدم التعرف على الاضطرابات التي أصابتهم جراء الصدمة يوم الإبادة.



شعر الكثير منهم بالإحباط بسبب ما وجه إليهم ، واعتذر رئيس الوزراء نيابة عن الحكومة أمام عدة مئات من قدامى المحاربين وعائلاتهم.