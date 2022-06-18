جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان تسقط مروحية لطالبان بولاية بانجشير

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أعلنت جبهة "المقاومة الوطنية" في أفغانستان، أنها أسقطت مروحية تابعة لحركة طالبان في وادي "اريزو" بولاية "بانجشير".

وأكد صبغة الله أحمدي، مدير الاتصالات الاستراتيجية والمتحدث باسم الجبهة، نبأ سقوط مروحية طالبان بالولاية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أحمدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أسقطت القوات الباسلة لجبهة المقاومة الوطنية مروحية تابعة للمحتلين من طالبان في وادي اريزو بولاية بانجشير".

ولم تعلن الجبهة فحسب إسقاط مروحية طالبان، لكن أيضا نشرت صورا ومقاطع فيديو للمروحية، دعما لمزاعمها، التي سرعان ما تم تداولها على الإنترنت.

وذكرت المصادر أن قوات الجبهة قتلت مسلحين اثنين من طالبان في العملية، التي تردد أنها شملت إطلاق نيران خفيفة وكثيفة.

وتابع أحمدي أن الجبهة ألقت القبض على 4 من أفراد طاقم المروحية "التي تم إسقاطها"، الذين يزعم أنهم "في حالة جيدة ويتم معاملتهم طبقا للشريعة الإسلامية والقانون الإنساني".

وكانت الجبهة قد أعادت تنظيم صفوقها في ولاية "بانجشير" في الأسابيع الأخيرة وشنت هجمات على مواقع تابعة لطالبان.