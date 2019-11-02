 إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة بعد سقوط قذيفة في جنوب أراضيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة بعد سقوط قذيفة في جنوب أراضيها

غزة - د ب أ
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 11:11 ص | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 11:11 ص

شنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، هجمات على قطاع غزة بعد اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع على جنوب إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ موقع تدريب يتبع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في وسط قطاع غزة.

وأوضحت أن الغارات استهدفت كذلك مواقع "رصد" حدودية شرق مدينة غزة وشمال القطاع ما أدى إلى تدمير ما فيها وإلحاق أضرار مادية من دون وقوع إصابات.

وقبل ذلك أعلنت إسرائيل، اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان دون وقوع إصابات أو أضرار.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم إطلاق قذيفة صاروخية من غزة على عسقلان (نحو 21 كيلومترا بينهما) منذ آخر جولة قتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في مايو الماضي التي استمرت 11 يوما وأدت إلى استشهاد 155 فلسطينيا.

وكان إسرائيل قصفت أمس بقذائف مدفعية أطراف شمال قطاع غزة من دون وقوع إصابات وذلك بعد إعلانه عن سقوط منطاد مراقبة له في القطاع وفتح تحقيق في أسباب ذلك.

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