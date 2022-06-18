مصادر لـ«سانا»: أمريكا تسرق القمح السوري

أفادت مصادر سورية، بأن القوات الأمريكية أخرجت اليوم السبت، رتلاً محملاً بالقمح السوري "المسروق" باتجاه الأراضي العراقية من خلال المعابر غير الشرعية.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مصادر أهلية قولها إن "رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 40 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق توجه إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية شمال شرق محافظة الحسكة".



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أيضاً رتلاً محملاً بآليات عسكرية معطوبة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي"، ذاكرا أن الرتل يضم 36 آلية بينها ثماني ناقلات محملة بمدرعات عسكرية معطوبة وتسعة برادات وأربع ناقلات محملة بمولدات كهربائية وسبع حاملات وثماني مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي".



وأضافت المصادر أن "الرتل كان قادماً من ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي عبر طريق البترول وصولاً إلى معبر الوليد غير الشرعي سالكاً الطريق العام بالقرب من مفرق قرية تل عدس".