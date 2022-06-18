 إضراب 6 فلسطينيين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم إداريا - بوابة الشروق
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إضراب 6 فلسطينيين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم إداريا

رام الله - د ب أ
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 12:20 م | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 12:20 م

يخوض 6 معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، عن المتحدث الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، قوله إن المضربين الستة يطالبون بإلغاء الاعتقال الإداري والحجز الانفرادي.

ووفق المتحدث، "يواصل 640 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ169 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري".

وأشار إلى أن ذلك يأتي مع "استمرار الاحتلال بتصعيده للجريمة عبر إصدار المزيد من الأوامر بحق معتقلين سابقين وجدد".

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