إضراب 6 فلسطينيين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم إداريا

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يخوض 6 معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، عن المتحدث الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، قوله إن المضربين الستة يطالبون بإلغاء الاعتقال الإداري والحجز الانفرادي.

ووفق المتحدث، "يواصل 640 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ169 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري".

وأشار إلى أن ذلك يأتي مع "استمرار الاحتلال بتصعيده للجريمة عبر إصدار المزيد من الأوامر بحق معتقلين سابقين وجدد".