أستراليا ترحب بتطمينات جزر سليمان الخاصة بالصين

رحبت استراليا بتطمينات من جزر سليمان بأنها لن تسمح للصين بإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها، مما يساعد على تهدئة المخاوف بشأن النفوذ المتزايد لبكين في منطقة المحيط الهادئ.

والتقت وزيرة الخارجية الأسترالية الجديدة بيني وونج أمس الجمعة، مع رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوجافاري، الذي أكد مجددا لها أن استراليا مازالت الشريك الأول للبلاد في أمور الأمن والتنمية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وأبلغ سوجافاري أيضا وونج أنه لن يكون هناك أي وجود عسكري أجنبي مستمر في البلاد، حتى بعد التوقيع على اتفاقية أمنية مع الصين في أبريل الماضي، مما أثار مخاوف في كانبرا وواشنطن بشأن دوافع بكين في المنطقة.

وقالت وونج للصحفيين في مدينة هونيارا، عاصمة جزر سليمان "لقد تحدثنا كثيرا عن كوننا جزء من أسرة المحيط الهادئ ونحن نعني ذلك".

وأضافت "لا تزال وجهة نظر استراليا تتمثل في أن أسرة المحيط الهادئ يجب أن تكون مسؤولة عن أمننا، وأسرة المحيط الهادئ قادرة بشكل كبير على توفير ذلك الأمن".