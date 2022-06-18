مزاد الغداء الأخير مع بافيت يجذب عرضاً قياسياً بـ19 مليون دولار

عزّز وارن بافيت إرثه كأحد أغلى ضيوف الغداء في كل العصور. حيث سجّلت المزايدة على فرصة لتناول العشاء مع المستثمر الملياردير ما يزيد قليلاً عن 19 مليون دولار، وفقاً لقائمة (Ebay).

وقد تضمن المزاد لمقدم العرض الذي اختار عدم الكشف عن هويته، ما يصل إلى سبعة ضيوف معه، لتناول وجبة طعام مع رئيس مجلس إدارة شركة "بيركشاير هاثاواي" (Berkshire Hathaway) بمطعم "سميث آند ولينسكي" (Smith & Wollensky) في نيويورك.

يُشار إلى أن المزاد لجمع الأموال لصالح مؤسسة "جليد" (Glide) الخيرية ومقرها سان فرانسيسكو افتُتح يوم الأحد بسعر يبدأ من 25,000 دولار.

وبحلول يوم الإثنين، تجاوزت العروض مليوني دولار، إلا أن المنافسة اتخذت منعطفاً حاداً يوم الجمعة، وهو آخر يوم لتقديم العروض، حيث قدم أحد الراغبين المحتملين في الفوز بفرصة الغداء عرضاً بقيمة 11 مليون دولار أدى إلى لعبة شد حبل مكلفة. إلا أن عرض اللحظة الأخيرة رفع السعر النهائي إلى 19.0001 مليون دولار، متفوقاً على العرض الأعلى الذي قدمه صاحب أعلى عرض بقيمه 19 مليون دولار.

تجاوز المبلغ الهائل بسهولة الرقم القياسي السابق الذي سجّله رجل الأعمال في مجال العملات الرقمية جاستن صن، الذي دفع 4.57 مليون دولار للفوز بالمزاد في عام 2019. ولم يُعقد الحدث في عامي 2020 أو 2021 بسبب الجائحة.

يُشار أن عام المزاد الأكبر على الإطلاق سيكون هو الأخير أيضاً؛ فمنذ أن بدأ في عام 2000، جمع الحدث الخيري أكثر من 53 مليون دولار لدعم "غليد"، التي تقدم برامجَ لمعالجة الفقر والتشرد، لا سيما في سان فرانسيسكو.

جاءت العطاءات الفائزة على مر السنين من شخصيات مالية مثل مدير صندوق التحوط ديفيد إينهورن؛ في حين عرض تيد ويشلر أكثر من 5 ملايين دولار مجتمعة خلال مزادين قبل أن تعينه شركة "بيركشاير" كمدير استثمار.

ونُقِل عن بافيت قوله في بيان بعد انتهاء المزاد "لم يكن هذا الحدث سوى شيء جيد، لقد قابلتُ الكثير من الأشخاص المثيرين للاهتمام من جميع أنحاء العالم. والسمة المشتركة الوحيدة هي أنهم يشعرون أن الأموال ستُستخدم لأغراض جيدة للغاية".