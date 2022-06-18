إيني الإيطالية: جازبروم الروسية سترسل كميات الغاز بنفس معدلاتها السابقة

ذكرت شركة إيني إس بي أيه الإيطالية، في موقعها الإلكتروني، أن عملاق الغاز الروسي جازبروم سوف ترسل كميات الغاز بنفس معدلات الأيام السابقة.



كانت "إيني" قد ذكرت أمس الجمعة، أن "جازبروم" خفضت صادراتها من الغاز إلى إيطاليا بنسبة 50%.



وأشارت شركة جيستور ميركاتي انيرجيتسي الإيطالية، أمس الجمعة، في مذكرة، إلى أن إمدادات إيني من الغاز إلى إيطاليا من روسيا لليوم السبت تم فقط " تأكيدها جزئيا".



ويشكل خفض تدفقات الغاز تحديا خطيرا لإيطاليا، التي تعتمد على روسيا في سد 40% من وارداتها من الغاز، التي تستخدم مشتريات الغاز خلال شهور الصيف لملء الخزانات لفصل الشتاء.



وربما تطبق إيطاليا خطة طوارئ بشأن الغاز في أقرب وقت ممكن الأسبوع الجاري، إذا واصلت روسيا فرض قيود على إمداداتها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.



وربما يمهد ذلك الطريق لانتاج أكبر من محطات الفحم الست العاملة بالفعل في إيطاليا، ولكن من المقرر إغلاقها مع حلول عام 2025 لتحقيق أهداف تغير المناخ.