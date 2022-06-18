فرانس برس: ولي العهد السعودي يزور مصر الإثنين المقبل

يزور ولي العهد السعودي بدءا من الإثنين، مصر والأردن، في جولة إقليمية مصغرة تأخذه إلى تركيا في أول زيارة رسمية له.



جاء ذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول ودبلوماسي اليوم السبت.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد في وقت سابق، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيجري زيارة رسمية لتركيا في 22 يونيو، موضحا أنها ستجري في أنقرة.



وأكد مسؤول سعودي، أن جولة ولي العهد الأسبوع المقبل ستبدأ الإثنين في مصر، ثم الأردن، وتنتهي في تركيا، وفق شبكة روسيا اليوم.



وأضاف أن الجولة تتضمن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار والطاقة.