قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اللواء جمال رشاد، إن الهيئة العامة لحماية الشواطئ خصصت مليار ونصف المليار جنيه لحماية المواقع الأثرية على الشواطئ من أثر التغيرات المناخية التي تسببت في تآكل الصخرة الأم بقلعة قايتباي، حيث تم إنشاء حواجز 850 مترا لحماية هذا الأثر.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء أول شاطيء للمكفوفين وتخصيص مسارات ذات مدخل ومخرج داخل المياه خلال 10 أيام.

وأضاف رشاد، اليوم السبت، خلال مؤتمر "تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع السياحي وسبل مواجهتها" ، برئاسة أمل العرجاوي رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط التغيرات المناخية أثرت على عدد من الشواطئ من سيدي بشر إلى بئر مسعود جعلتها صف واحد".

وأوضح رشاد أن سبب كثرة حالات الغرق في شاطىء النخيل المعروف بإسم شاطىء الموت بسبب السبع حواجز التي تم إنشاؤها، والتي تسببت في تغير الطبيعة والتي نتج عنها حوادث الغرق.