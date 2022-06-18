تجهيز وتمهيد أرض مزرعة المحطة التجريبية بجنوب سيناء لزراعة محاصيل ثنائية الغرض

تسعد إدارة الموارد المائية بجنوب سيناء، لزراعة المحاصيل العلفية الشتوية بمعاملات تسميد عضوية بنسب مختلفة، ضمن التجارب البحثية التي يقوم بها معهد بحوث الموارد المائية، تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال أشرف النمر رئيس إدارة الموارد المائية بجنوب سيناء، إنه جارٍ إجراء العديد من التجارب البحثية على أرض المحافظة، للاستفادة منها في زراعة المحاصيل التي تتناسب مع نوعية التربة، ودرجة ملوحة المياه، والمناخ؛ بهدف التوسع في الاستصلاح الزراعي على أرض المحافظة، والوصول لأعلى إنتاجية للمحاصيل الشتوية والصيفية.

وأوضح رئيس إدارة الموارد المائية، في تصريح لـ"الشروق" اليوم السبت، أنه جارٍ تجهيز وتمهيد أرض مزرعة المحطة التجريبية لمعهد بحوث الموارد المائية بقرية الوادي بمدينة طور سيناء، لاستزراع محصول صيفي "الذرة الرفيعة" الذي يصلح زراعة في الأراضي الزراعية الحديثة، كونه يتحمل بدرجة كبيرة الظروف البيئية القاسية كالجفاف، والملوحة، ودرجة الحرارة العالية، وهو محصول حولي عشبي يصلح لتغذية الإنسان والحيوان والدواجن.

وأكد أنه سيجري زراعة الذرة الرفيعة "السورجم" صنف دورادو قصير ثنائي الغرض أي "حبوب وعلف"، ويتميز بمقاومته للأمراض، إضافة إلى أن الجنين يحتوي على نحو 30 % من الزيوت، ومن المقرر أن يجري زراعته تحت 3 أنظمة للري "الغمر، التنقيط، الرش" بمعاملات تسميد عضوي بنسب مختلفة، وذلك للحصول على توصيات بأنسب طريقة ري، وأفضل كميات سماد، وأفضل إنتاجية تحت ظروف الأراضي الملحية وفي الظروف الجوية المماثلة لمدينة الطور سيناء.