السيطرة على حريق بسيط في مدينة الإمارات الإنسانية

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) مساء اليوم السبت، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق بسيط نشب في إحدى الغرف السكنية بمدينة الإمارات الإنسانية وإخماده دون وقوع أية إصابات أو خسائر.

وأكدت إدارة مدينة الإمارات الإنسانية أن الاستجابة السريعة لفرق الدفاع المدني كانت نتيجة المتابعة المستمرة لسلامة أروقة المباني والغرف السكنية بالمدينة، مشيرة إلى أن المدينة مهيأة بالكامل بكل سبل السلامة والأمان لسلامة قاطنيها والعاملين بها.

ووجهت إدارة المدينة فرق الاستجابة بالمباشرة الفورية بعمل تحقيقات حول سبب الحادث.

يذكر أن المدينة تستضيف عائلات تم إجلاؤها من أفغانستان بصورة مؤقتة حتى يتم نقلها إلى دول ثالثة.