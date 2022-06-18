قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أوصت باستبدال شجرة الفيكاس المنتشرة على الطرق وبعض الميادين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن هذا الصنف من الأشجار منتشر بكثرة، موضحًا أن توصية اللجنة تتضمن استبدالها بأشجار مثمرة.

وأشار إلى أن قطع الأشجار ليس من سياسات الوزارة، موضحًا أنه يتم العمل على إجراء عملية تطوير وتجميل.

ولفت إلى أن التوسع في زراعة الأشجار المثمرة فكرة يمكن تطبيقها وتحدم عملية التجميل وتوفر منتجات للمواطنين.

وتابع: «لا يوجد أي قطع للأشجار لكن قد يكون هناك توسعات للنية التحتية، ونحافظ على الأشجار النادرة والتاريخية".