نائب المستشار الألماني يفتتح مهرجان «أسبوع كيل» بإشارة من أبواق السفن

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افتتح نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد في الحكومة الاتحادية روبرت هابيك (حزب الخضر) مهرجان "أسبوع كيل" اليوم السبت.

وضرب دانيال جونتر، رئيس وزراء ولاية شليزفيج هولشتاين، شمالي ألمانيا، ثلاث ضربات مزدوجة وضربة واحدة على جرس السفينة.

وقال جونتر: "إنه شعور جيد"، مضيفا القول، إن "الناس يعتقدون دائما أن السياسيين لا يستطيعون فعل أي شيء، لكن النجاح تحقق ".

بدأت بالفعل عند ظهر اليوم مسابقات مهرجان الإبحار في أول أسبوع كيل الكبير الذي يقام منذ 2019.

تم تقييد احتفالات المهرجان خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

من المتوقع الآن أن يصل جمهور بالملايين مرة أخرى إلى المدينة ليشهدوا هذه المناسبة.

تعد القاعدة البحرية ومنتزه كيل ليني نقطة الجذب في المهرجان.

تعج القاعدة البحرية بسفن من دول مختلفة ، ويتم تقديم الموسيقى الحية على عدة مراحل في المهرجان.