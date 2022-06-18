السياحة: خفض تقييمات 45 فندقا في شرم الشيخ خلال الفترة الماضية

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار، إن التقييم الخاص ببعض الفنادق شهد خللًا؛ بسبب المواصفات القديمة الموجودة منذ التسعينيات، منوهًا إلى أن الأمر أدى إلى تباين كبير في التقييمات خلال الفترة ما بين التسعينيات وحتى عام 2005.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الوزارة قررت خلال عام 2006 إعادة النظر في المواصفات القديمة، وإبرام اتفاقيات جديدة موافقة للمواصفات العالمية؛ من أجل تطبيقها على الفنادق المحلية.



ونوه إلى أن توقف حركة السياحة ما بعد ثورة 2011، لم يتح الفرصة لإعادة تجديد الفنادق طبقا للمواصفات الجديدة، قائلًا إن الوزارة اضطرت إلى تأجيل التطبيق بعد حادثة الطائرة الروسية وجائحة كورونا.



وأشار مساعد وزير السياحة، إلى أن الوزارة قررت منذ شهر يوليو العام الماضي بدء تقييم الفنادق الموجودة في مدينة شرم الشيخ؛ استعدادًا لمؤتمر تغير المناخ كوب 27، مشددًا على أهمية أن تعكس الفنادق التقييم الحقيقي لها.



وتابع: «أتحنا مهلة أمام الفنادق مع التطوير أن تحافظ على درجتها، هناك فنادق لم تستجب وراضية عن وضعها الحالي، ومن حق الفندق في أي وقت تطوير الفندق والتقدم لرفع الدرجة»، معلنًا عن خفض تقييمات 45 فندقًا بشرم الشيخ من أصل 174 فندقًا.



وعن قرار لجنة الأزمة لمكافحة كورونا، أوضح أن «اللجنة اتفقت على رفع قيود كورونا تدريجيًا منذ نحو 15 يومًا من الآن في المنشآت السياحية»، مضيفًا: «كل الفنادق مستمرة في تطبيق بعض الاشتراطات كأسلوب حياة، ومنها التعقيم واستخدام كمامات إلى حد ما زيادة للاطمئنان».