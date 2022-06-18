إيران تعلن سفينة شحن محملة بالأسلحة قادمة من دولة عربية دون كشف هويتها

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أعلن حرس الحدود الإيراني، اليوم السبت، توقيف سفينة شحن قادمة من دولة عربية تحمل كمية من الأسلحة البيضاء المهربة، دون كشف هوية هذه الدولة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن قائد حرس الحدود في محافظة بوشهر العميد يدالله شرفي، قوله إنه بعد اتخاذ إجراءات استخبارية وعملياتية، تم توقيف سفينة شحن تحمل بضائع مهربة ومحظورة قادمة من دولة عربية في ميناء كناوة.

وأضاف أنه بتفتيش السفينة المصادرة، تم اكتشاف 3600 نوع من الأسلحة البيضاء، بما في ذلك الخناجر وأنواع مختلفة من السكاكين.

وأوضح أنه تم اعتقال 7 أشخاص متورطين في عملية التهريب.

وأفاد شرفي بأن ذلك في إطار تنفيذ خطة مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية إلى البلاد.