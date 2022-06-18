لوجانسك: نواصل التفاوض مع المسلحين المحاصرين في أزوت للاستسلام

تواصل قوات لوجانسك الانفصالية المدعومة من روسيا، المفاوضات مع المسلحين الأوكرانيين المختبئين والمحاصرين في مصنع "أزوت" في سيفرودينيتسك في لوجانسك، للاستسلام.

وقال المسؤول في لوجانسك، فيكتور دوبينا، اليوم السبت: "المفاوضات بشأن استسلام محتمل جارية لكن دون جدوى حتى الآن"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي اليوم السابق، قال المسؤول العسكري من قوات لوجانسك، أندريه ماروتشكو، إن بعض العسكريين الأوكرانيين "اتخذوا القرار الصحيح وبدأوا في الاستسلام".

والأربعاء الماضي، أفشل الجانب الأوكراني إقامة ممر إنساني لخروج المدنيين من المصنع عبر استهدافه بالقذائف ونيران المدفعية ما أدى إلى إيقاف الممر الإنساني وعملية إجلاء المدنيين عبره.