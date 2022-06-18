قال مسئولو خفر السواحل الياباني إن سفينتين تابعتين للحكومة الصينية دخلتا، اليوم السبت، المياه الإقليمية لليابان قبالة جزر "سينكاكو" في بحر الصين الشرقي.

وأضاف المسئولون - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن السفينتين دخلتا المياه اليابانية قبالة جزيرة "ميناميكوجيما" حوالي الساعة 3 و50 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، مشيرين إلى أن السفينتين حاولتا الاقتراب من قارب صيد ياباني.

وأشار المسئولون إلى أنه حتى الساعة 6 مساء، ظل القاربان في المياه الإقليمية لليابان على بعد نحو خمسة كيلومترات وتسعة كيلومترات من شرق الجزيرة.

وأوضحت القناة أن خفر السواحل قام بإرسال سفن دورية لتحذير السفينتين على الفور ولضمان سلامة قارب الصيد الياباني.

وتعد هذه المرة العاشرة هذا العام التي يرصد فيها خفر السواحل سفن حكومية صينية تدخل المياه الإقليمية لليابان قبالة الجزر المتنازع عليها بين البلدين وتسميها اليابان "سينكاكو"، بينما تطلق عليها الصين اسم "دياويو".

يشار إلى أن اليابان تسيطر على الجزر وتصر الحكومة اليابانية على أنها جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة .. وتطالب الصين وتايوان بها.