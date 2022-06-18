ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي اجتاحت شمال شرقي الهند وبنجلاديش إلى 28 شخصا على الأقل، فيما غمرت المياه ملايين المنازل.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم السبت، عن مسئولين بالشرطة البنغالية قولهم إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب صواعق البرق، كما لقي أربعة آخرون حتفهم جراء انهيارات أرضية.

وفي ولاية "آسام" الهندية، لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات، فيما تشرد مليونان آخران بعدما غمرت مياه الفيضانات منازلهم.

وطلبت حكومتا البلدين مساعدة الجيش في التعامل مع آثار الدمار الناجمة عن الفيضانات والتي من المتوقع أن تشتد بسبب الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة، وفق تنبؤات سلطات الطقس.