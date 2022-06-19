 أمريكا توافق على إعطاء لقاحي فايزر وموديرنا للأطفال الرضع والصغار - بوابة الشروق
الأحد 19 يونيو 2022 12:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

أمريكا توافق على إعطاء لقاحي فايزر وموديرنا للأطفال الرضع والصغار

د ب أ
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 11:48 م
أصبح بإمكان الأطفال الرضع والصغار في الولايات المتحدة الآن التطعيم ضد كوفيد-19 بعد أن حصل لقاحا موديرنا وفايزر على دعم من مستشارين صحيين اليوم السبت.

وصوتت اللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم التابعة لهيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأغلبية 12 صوتا مقابل لا شيء لصالح التوصية بإعطاء لقاح فايزر المكون من ثلاث جرعات للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 4 سنوات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كما صوتت اللجنة بأغلبية 12 مقابل لا شيء للتوصية بلقاح موديرنا المكون من جرعتين للأطفال من ستة أشهر إلى 5 سنوات.

ووقعت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، على التوصيات التي تجعل النصيحة رسمية وتسمح بإعطاء اللقاحات أخيرا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك