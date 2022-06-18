تسببت الأمطار الموسمية في شمال شرقي الهند وبنجلاديش في مصرع العشرات، في حين عزلت الفيضانات ملايين الأشخاص.

وقالت شرطة بنجلاديش، إن الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد أدت إلى مقتل 25 شخصا على الأقل، بينما عزلت الفيضانات أكثر من أربعة ملايين شخص، حيث أدت الصواعق التي رافقت هطول الأمطار إلى مقتل 21 شخصا منذ أمس الجمعة، بينما لقي أربعة آخرون حتفهم في انزلاقات أرضية، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في جواهاتي ، آسام. #الهند pic.twitter.com/9MGQNWgonc — محمد بن عبدالله🇸🇦 (@Mhommad_1984) June 15, 2022

وأغرقت المياه الجزء الأكبر من شمال شرق البلاد، إذ نشرت قوات من الجيش لإجلاء السكان الذين يجدون أنفسهم معزولين وجرى تحويل المدارس إلى ملاجئ طارئة لإيواء سكان القرى التي غمرتها المياه في غضون ساعات بعد الفيضانات الغزيرة.

وحسبما أفادت وكالة إدارة الكوارث الحكومية في الهند، لقى 9 أشخاص على الأقل حتفهم في ولاية آسام الهندية، جراء الفيضانات، بينما رأى مليونا شخص منازلهم غارقة في مياه الفيضانات،

فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في جواهاتي الهند pic.twitter.com/RF3MwAR73G — محمد الدوسري (@MAMAB13139181) June 14, 2022

وفاض نهر براهمابوتر، أحد أكبر الأنهار في آسيا، وأغرق 3 آلاف قرية وأراضي زراعية في 28 مقاطعة من أصل 33 مقاطعة في ولاية آسام.

فيما صرح سانجاي أونيل المسؤول في محطة الأرصاد الجوية في غوهاتي، عاصمة ولاية آسام: "نتوقع هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة في عدة أجزاء من ولاية آسام حتى يوم غد الأحد".

كما طلب من الجيش الهندي مساعدة وكالات الاستجابة للكوارث الأخرى في إنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل وتوفير الغذاء والضروريات لأولئك الذين غمرت مياه الفيضانات منازلهم.