مقتل 5 وجرح 7 في هجوم على معبد للسيخ بافغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة "باجواك" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت، بأن خمسة أشخاص على الأقل، قتلوا وجرح سبعة آخرون جراء هجوم على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت الوكالة أن هناك ثلاثة مهاجمين بين القتلى.

وأظهرت صور، تم التقاطها بعد الهجوم أن مبنى المعبد، تم تدميره بشكل كامل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدة انفجارات وقعت في المنطقة المحيطة بالمعبد والمسمى بـ"جورودوارا" عند السيخ واستمر إطلاق النار بكثافة.

وأظهر مقطع فيديو ، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان يتصاعد من المبنى.

وكانت مجموعة من المتمردين "المسلحين" قد ألقت قنابل يدوية، قبل دخول المعبد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أعلنوا المسؤولية عن عدد من الهجمات الدموية على مناطق للهندوس والسيخ في أفغانستان في السابق.