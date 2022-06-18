باشاغا يحذّر الليبيين من خطاب الكراهية

دعا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، اليوم السبت، جميع الليبين لأن يكونوا أكثر تسامحاً وتقبلاً للآخرين من أجل بناء دولة تسع الجميع.

وقال باشاغا، بمناسبة الذكرى الأولى للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن خطاب الكراهية، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، له الدور الأكبر في تصعيد الأزمات التي تمر بها ليبيا، ونشر الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

من جهته، قال عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن ليبيا تحتاج لخطاب يبعد عن خطاب الكراهية، مشددا: "نحن الأحوج لقطع دابر هذا الخطاب".

وأضاف الكوني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية، "إن هذا اليوم يمثل رسالة ذات دلالة لنا، والوطن ينتظر منعطف الشهر، في إشارة لإطلاق المجلس الرئاسي الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، نهاية الأسبوع الحالي".

واختتم الكوني قائلا: "نحن الأحوج لقطع دابر هذا الخطاب، وقد كان عامل فتك وفجيعة، عصف بالأرواح ودمر البلاد، وأخّر موعدها مع التاريخ".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن خطاب الكراهية معول هدم يدمر النسيج الاجتماعي، مضيفة: "يجب ألا نتسامح مع من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في ليبيا".