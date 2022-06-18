الشرطة الصينية: اعتقال أشخاص يشتبه بضلوعهم في عملية احتيال بإقليم خنان

قالت الشرطة الصينية، إنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص الذين يشتبه في أن لهم صلة بعملية احتيال مالي تسببت في اضطراب اجتماعي بإقليم خنان، بوسط البلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد بيان للشرطة في مدينة شوتشانج، بأن المشتبه بهم على صلة بمجموعة "خنان شينكايفو جروب إنفستمنت" القابضة، وهي شركة يُعتقد أنها متورطة في جذب أموال البنوك بشكل غير قانوني.

ويتردد أن العصابة ارتكبت جرائم "خطيرة" منذ عام 2011 واستغلت بنوك القرى من أجل أنشطتها. وقامت الشرطة بضبط وتجميد بعض الأصول ورؤوس الأموال ذات الصلة.

وخرج المئات إلى الشوارع في أكبر مدينة بإقليم خنان في مظاهرة نادرة الشهر الماضي، داعين السلطات إلى ضمان عودة عشرات المليارات من اليوان التي يتم استثمارها في ما قد يكون أكبر عملية احتيال مالي في البلاد.

وتوصل تحقيق أولي إلى أن مجموعة "خنان شينكايفو جروب إنفستمنت" وهي شركة استثمارات خاصة لديها أسهم في أربعة بنوك بالإقليم، متواطئة مع موظفي البنوك لجذب الأموال العامة بشكل غير قانوني عبر منصات إلكترونية.