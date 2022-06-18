متحدث إيراني: طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراءاتها بموقع نطنز

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن بلاده أبلغت الوكالة الدولية بإجراءاتها حول نقل أنشطة محطة تساي في كرج إلى أطراف موقع نطنز النووي.

وأضاف، في تصريحات لموقع نورنيوز الإخباري الإيراني، نشرت اليوم السبت: يهدف هذا النقل إلى زيادة عامل الحماية للمنشآت النووية السلمية للجمهورية الاسلامية الإيرانية، وجرى إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاءت تصريحات كمالوندي ردا على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يوم أمس الجمعة، زعمت فيه أن إيران تحفر شبكة واسعة من الأنفاق في أعماق الجبال جنوب منشأة نطنز النووية، لمقاومة القصف والهجمات الإلكترونية.

وتابع أنه رغم عدم وجود أي تعهّد يلزمها بالإعلان عن أنشطة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية المدنية للمنشآت النووية وإنشاء ورش تحت الأرض لنقل بعض أنشطتها إلى مواقع جديدة، قامت إيران بإبلاغ الوكالة الدولية بجميع التدابير الجارية.

وفي إشارة إلى العمليات الإرهابية التي نفذت العام الماضي ضد محطة تساي للطرد المركزي في كرج، أضاف كمالوندي: بسبب الشرور المستمرة ضد المنشآت النووية الإيرانية، تقرّر تكثيف الإجراءات الأمنية، خاصة في المنشآت الحساسة، ومن ضمن ذلك مواقع إنتاج أجهزة الطرد المركزي من أجل زيادة الحماية وعامل الأمن".

واتهمت إيران إسرائيل بأنها وراء هذه العمليات.