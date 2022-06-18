وزير البترول: سعر أنبوبة البوتاجاز 180 جنيها ونبيعها بـ75 جنيها

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قال الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة تبيع أنبوبة البوتاجاز بـ75 جنيها، رغم أن سعرها الحقيقي يصل إلى 180 جنيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الوزارة تشجع المواطنين للتقدم والاشتراك في خدمة الغاز الطبيعي للمنازل.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ مشروعا قوميا في لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وقد حققت نتائج كبيرة من خلال العمل في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير، أن مبادرة حياة كريمة تساهم هي الأخرى في توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل.