 بوريس جونسون: من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا مع استمرار الحرب - بوابة الشروق
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بوريس جونسون: من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا مع استمرار الحرب

لندن - أ ش أ
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 5:05 م | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 5:05 م
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه من الضروري أن تواصل المملكة المتحدة دعم أوكرانيا مع استمرار الحرب.

وأضاف جونسون -في تصريحات اليوم السبت عقب عودته من زيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية- أنه "عندما تبدأ علامات الإرهاق تظهر على الأوكرانيين فمن المهم جدًا إظهار أننا معهم على المدى الطويل ونمنحهم المرونة الاستراتيجية التي يحتاجون إليها"، وفق ما نقلته وكالة صحيفة بولتيكو الأوروبية.

وتابع أن "الروس يتقدمون خطوة بخطوة ومن المهم بالنسبة لنا أن نظهر ما نعرف أنه صحيح وهو أن أوكرانيا يمكن أن تفوز وستفوز".

وفي بيان صدر اليوم، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه من المحتمل أن تجدد روسيا محاولاتها للتقدم إلى دونيتسك أوبلاست في شرق أوكرانيا.

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