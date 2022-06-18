روسيا: لا توجد هيئة للإشراف على الوضع الوبائي في أوكرانيا

قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك آنا بوبوفا اليوم السبت "إنه لا يوجد أحد يمارس التعامل مع القضايا الوبائية في أوكرانيا".

وشددت بوبوفا - في تصريحات لها على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - على أن عدم وجود هيئة تشرف على الوضع الوبائي في هذا البلد، يعود إلى الرغبة بعدم تواجد أية مؤسسة مختصة يمكنها تقييم تصرفات العسكريين الأجانب في أوكرانيا وخاصة فيما يتعلق بالسلامة والأمن البيولوجي.

وأضافت "لا أحد يتعامل مع القضايا الوبائية هناك، لا أحد يمكنه القيام بذلك.. ففي عام 2014 بدأوا وفي عام 2016 انتهوا من تدمير الخدمات الصحية والوبائية، وفي أوكرانيا لا توجد هيئة مختصة في هذا المجال مثل الموجودة في روسيا وسبب غيابها هناك هو أنه لا يوجد أحد يعارض ما يجري، ولا يوجد أحد لتقييم تصرفات دولة غريبة، وعسكريين أجانب فيما يتعلق بالأمن البيولوجي".