ضبط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الغربية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالغربية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، تكوين شخصين -لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية- تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية، مُتخذين من دوائر ("قسمى شرطة أول وثان طنطا"، مركز شرطة طنطا) بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهما.



بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية" عاطلين، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، وأمكن ضبطهما والمسروقات 5 دراجات نارية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.