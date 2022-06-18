تكريم الفنان شريف منير في مهرجان تطوان السينمائي بالمغرب

اختتمت مساء أمس الجمعة، الدورة السابعة والعشرين لمهرجان تطوان السينمائي الدولي بالمغرب، بتتويج فيلم "جسد صغير" للمخرجة لورا الساماني بالجائزة الكبرى "تمودة"، وجائزة النقاد (جائزة مصطفى المسناوي الخاصة بلجنة التحكيم)، وهو من إنتاج سلوفينيا وإيطاليا، وفرنسا.



وفاز فيلم "صالون هدى" لمخرجه هاني أبو أسعد، بجائزة محمد الركاب، وهو من إنتاج فلسطين ومصر وهولندا وقطر، بينما ذهبت جائزة عز الدين مدور للعمل الفني الأول للفيلم التونسي "قدحة" لمخرجه أنيس الأسود.



ومنحت لجنة الفيلم الطويل، التي ترأسها المخرج الإيفواري جاك طرابي، جائزة أحسن ممثلة في المهرجان للممثلة الرومانية لونا شيتو عن دورها في فيلم "قمر أزرق" للمخرجة ألينا كريكوري، فيما فاز الممثل السوري أشرف برهوم، بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الغريب".



وفي فئة الأفلام الوثائقية منحت لجنة التحكيم، التي ترأستها المخرجة الفرنسية ماريون ستالينس جائزة تطوان الكبرى "تمودة" للفيلم المغربي القطري "في زاوية أمي" لمخرجته المغربية أسماء المدير، فيما ذهبت جائزة العمل الفني الأول للفيلم المغربي "صرة الصيف" لمخرجه بلال سالم، بينما منحت للفيلم الفرنسي "نحن" إخراج أليس ديوب، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.



وتميز حفل الختام، الذي حضره على الخصوص رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري وفعاليات سياسية وثقافية بالمدينة، بتكريم الفنان شريف منير.



وقال منير، في تصريحات صحفية، إن تكريمه بمهرجان تطوان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط يعني له الكثير، خاصة وأن مهرجان تطوان الدولي كرم قبله كبار نجوم السينما المصرية، مثل فريد شوقي وكمال الشناوي ونور الشريف والمخرج الكبير يوسف شاهين.



وأضاف شريف منير، أن تكريمه في بسينما إسبانيول بتطوان، هذه القاعة التاريخية التي عرفت تكريم القامات الكبرى للسينما المتوسطية والمصرية على الخصوص، ويعتبر محطة هامة في مسيرته الفنية، وله طعم خاص رغم أنه سبق وأن حظى بتكريم آخر بمدينة وجدة ومشاركته في مهرجان الدار البيضاء.