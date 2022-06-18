حزب البديل من أجل ألمانيا ينهي غدا مؤتمره العام في سكسونيا

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ينهي حزب البديل من أجل ألمانيا مؤتمره العام في مدينة ريسا/ ولاية سكسونيا/ يوم غد الأحد.

وستتم في العاشرة من صباح غد الذي يمثل اليوم الثالث للقاء مندوبي الحزب – مناقشة موضوعات مثل السياسة الخارجية والأوروبية وقضايا هيكل الحزب.

على سبيل المثال هناك طلب لتشكيل لجنة لإعداد "إصلاح هيكلي للحزب".

ويؤيد الطلب عدد من الأعضاء منهم رئيس جناح الحزب في برلمان ولاية تيرينجن بيورن هوكه.

كما أعلن الزعيمان الجديدان للحزب أليس فايدل وتينو كروبالا عن عقد مؤتمر صحفي في الحادية عشرة قبل ظهر الغد.

وقد تم انتخابهما والأعضاء الآخرين في مجلس إدارة الحزب اليوم السبت.

وتحدث القياديان الجديدان عن "طفرة" سيعيشها حزب البديل من أجل ألمانيا خلال الفترة المقبلة.