إيطاليا تسجل 36 ألفا و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة

سجلت إيطاليا 36 ألفا و170 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و41 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و809 آلاف و934، والوفيات إلى 167 ألفا و658.

وبسبب ارتفاع الإصابات، طلبت الحكومة الإيطالية أمس الأول الخميس من المواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام مواصلة ارتداء الكمامات، ومددت هذا الإجراء حتى الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 138 مليونا و68 ألفا و405 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.