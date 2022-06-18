 مرتزق أمريكي لقناة روسية: أوكرانيا لم تكن مستعدة لاستقبال المرتزقة الأجانب - بوابة الشروق
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مرتزق أمريكي لقناة روسية: أوكرانيا لم تكن مستعدة لاستقبال المرتزقة الأجانب

د ب أ
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 9:06 ص | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 9:06 ص

أعرب المرتزق الأمريكي ألكسندر دروك، في حديث لمراسل (آر تي عربية)، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن سلطات كييف لم تكن مستعدة لاستقبال هذا العدد من المرتزقة الأجانب.

وقال دروك: "يبدو لي أن ذلك كان يشكل عبئا بالنسبة للأوكرانيين، وصول هذا العدد الكبير من الأشخاص دون توفير المستلزمات المختلفة لهم، كان عليهم فعل شيء ما معهم. على ما يبدو أنهم لم يكونوا يحتاجون إليهم حقا".

وأشار المرتزق الأمريكي إلى أنه عندما دعت السلطات الأوكرانية الأجانب للمشاركة في الأعمال القتالية، فإنها لم تفهم ما الذي قد يؤدي إليه ذلك.

وأضاف: "لست متأكدا من استعدادهم لقبول هذا العدد الكبير من المتطوعين وتنظيم برنامج تدريبي فعال لهم".

وشدد على أن كل ذلك، كان مخالفا لتوقعاته ولكل ما كان يشاهده في الأخبار. قائلا: "نعم ، من نواح كثيرة الأمر كان كذلك".

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