 كانت تقوم بمهمة غير محددة.. تحطم مقاتلة إيرانية دون ضحايا - بوابة الشروق
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كانت تقوم بمهمة غير محددة.. تحطم مقاتلة إيرانية دون ضحايا

طهران - د ب أ
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 12:46 م | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 12:46 م
تحطمت مقاتلة "إف-14" في إقليم أصفهان، وسط إيران، صباح اليوم السبت، بسبب عطل فني بالمحرك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، الرسمية، استنادا إلى بيان للجيش الإيراني.

وأوضحت "إرنا" أن الطيار ومساعده تمكنا من القفز بمقعديهما من الطائرة، ولكنهما أصيبا بجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى. وبحسب الوكالة، كانت الطائرة تقوم بمهمة غير محددة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذا هو ثاني حادث تحطم لطائرة في إقليم أصفهان خلال الفترة الماضية، بعد تحطم مقاتلة "إف-7" في 24 مايو الماضي، ومقتل طيارين اثنين.

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