وزراء إعلام مجموعة السبع الصناعية يجرون مشاورات بشأن حرية الصحافة

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في خضم الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا يركز وزراء الإعلام في دول مجموعة السبع على موضوع حرية الصحافة خلال اجتماع لهم في بون بألمانيا يوم غد الأحد.

ويتناول اللقاء الذي يبدأ في الواحدة بعد ظهر الغد النقاط التى يتضمنها هذا الموضوع وهي احتواء المعلومات المضللة وحماية العاملين في مجال الإعلام، وتحسين ظروف عملهم.

ومن المتوقع أن يحضر وزير الإعلام الأوكراني الاجتماع عبر رابط فيديو.

وقالت وزيرة الدولة الألمانية للإعلام، كلاوديا روت، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "في الوقت الذي يوجد فيه صراع عالمي بين فكرة الديمقراطية والأشكال الاستبدادية للحكم والأنظمةالمتسلطة، من المهم للغاية أن نوضح أهمية الصحافة الحرة المستقلة وحماية الصحفيين والصحفيات من أجل حماية منظومة الديمقراطية".

أضافت روت/ حزب الخضر/ قائلة: "وتعد حرب نظام بوتين هي أيضا حربا ضد ثقافة الديمقراطية".

تضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا.

كما ستكون مفوضية الاتحاد الأوروبي ممثلة في الاجتماع يوم غد.

ينعقد اجتماع وزراء الإعلام بمجموعة السبع قبل حوالي أسبوع من القمة الكبرى لقادة المجموعة في إلماو بولاية بافاريا الألمانية.

يعد المنتدى مناسبة لتبادل الآراء بصورة تقليدية بين الدول الصناعية الغربية الكبرى.