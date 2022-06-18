تحرير 90 محضر إشغالات بمركز ملوي بالمنيا

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طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بإزالة الإشغالات، وتيسير حالة الطرق.

وأعلن اللواء أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، أن قسم الإشغالات بالوحدة، نفذ حملة لإزالة الإشغالات بعدد من شوارع المدينة.

جاء ذلك بحضور مسئول قسم الاشغالات صابر محمد ورؤساء الأحياء، حيث جابت الحملة جميع شوارع المدينة الرئيسية.

وقال "السايس"، إن الحملة أسفرت عن تحرير 90 مخالفة ما بين: 28 محضر إشغالات، و7 محاضر بدون ترخيص، و45 محضر بائع متجول، و10 مخالفات فورية.