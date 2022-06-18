بايدن: لا نعرف ماذا حدث للمقاتلين الأمريكيين المفقودين في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تعرف ماذا حدث لاثنين على الأقل من الأمريكيين الذين أصبحوا في عداد المفقودين أثناء القتال في أوكرانيا.

وجدد القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية، تحذيره للأمريكيين من التطوع للقتال إلى جانب قوات الحكومة الأوكرانية، بغض النظر عن مدى قوة دعمهم لقضية كييف.

وقال بايدن، للصحفيين أثناء توجهه إلى ديلاوير لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: «لا نعرف مكان وجودهم، أريد أن أؤكد مجددا أنه لا ينبغي أن يذهب الأمريكيون إلى أوكرانيا الآن».

وأضاف: «سأقولها مجددا.. لا ينبغي أن يذهب الأمريكيون إلى أوكرانيا الآن».

واختفى اثنان من قدامي المحاربين الأمريكيين أثناء القتال في أوكرانيا، وهما أليكس دروكي واندى تاي نجوك هيونه، وانقطع الاتصال بهما منذ الأسبوع الماضي، حسبما قالت عائلتاهما.

وهناك مخاوف بشأن ما إذا كانا قد قتلا أو أصيبا أو تم أسرهما أثناء القتال الدائر بين القوات الأوكرانية والمحتلين الروس.

والخميس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك تقارير عن مواطن أمريكي ثالث ربما يكون مفقودا في أوكرانيا، لكنها لم تكشف عن هويته.