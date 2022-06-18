رئيس مجلس النواب: لدينا معارضة قوية ودائما أعطيهم الاهتمام الأكبر في المناقشات

قال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، إن المفهوم الدارج للسياسية هو الاشتراك في الأحزاب السياسية أو اعتناق أيديولوجية معينة أو تولي منصب حكومي، موضحا أن هناك مفهوما آخر واقعيا وهو أن كل مواطن يعمل بالسياسة، بمعنى متابعته للأخبار وإبداء رأيه في جميع المسائل في وطنه وتوصيله للحكومة ومجلس النواب.

وأكد الجبالي، في مقابلة على فضائية «إكسترا نيوز» مساء الجمعة، أنه دائما يعطي جانب الاهتمام الأكبر في المناقشات للمعارضة تحت قبة البرلمان.

وعن الأصوات التي تقول إن المعارضة قليلة في مجلس النواب، قال: «هذا قول باطل يراد به باطل، لدينا معارضة قوية»، ذاكرا بعض الأحزاب المعارضة منها الوفد والتجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وهناك المستقلين، فضلا عن تنسيقية شباب الأحزاب.