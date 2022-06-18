 رئيس مجلس النواب: لدينا معارضة قوية ودائما أعطيهم الاهتمام الأكبر في المناقشات - بوابة الشروق
السبت 18 يونيو 2022 2:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

رئيس مجلس النواب: لدينا معارضة قوية ودائما أعطيهم الاهتمام الأكبر في المناقشات

أحمد علام
نشر في: السبت 18 يونيو 2022 - 1:41 ص | آخر تحديث: السبت 18 يونيو 2022 - 1:43 ص

قال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، إن المفهوم الدارج للسياسية هو الاشتراك في الأحزاب السياسية أو اعتناق أيديولوجية معينة أو تولي منصب حكومي، موضحا أن هناك مفهوما آخر واقعيا وهو أن كل مواطن يعمل بالسياسة، بمعنى متابعته للأخبار وإبداء رأيه في جميع المسائل في وطنه وتوصيله للحكومة ومجلس النواب.

وأكد الجبالي، في مقابلة على فضائية «إكسترا نيوز» مساء الجمعة، أنه دائما يعطي جانب الاهتمام الأكبر في المناقشات للمعارضة تحت قبة البرلمان.

وعن الأصوات التي تقول إن المعارضة قليلة في مجلس النواب، قال: «هذا قول باطل يراد به باطل، لدينا معارضة قوية»، ذاكرا بعض الأحزاب المعارضة منها الوفد والتجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وهناك المستقلين، فضلا عن تنسيقية شباب الأحزاب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك