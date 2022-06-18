شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا كثيفًا على مواقع للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية وناشطون إن دوري انفجار سمع شمالي القطاع بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية للقطاع.

هكذا بدأ صباح #غزة اليوم..

قصف صهيوني غادر على بعض مواقع المقاومة في تصعيد خطير يمارسه الاحتلال الجبان بحق شعبنا الفلسطيني. pic.twitter.com/C1BXkS6iBx — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) June 18, 2022







واستخدمت قوات الاحتلال في قصفها لمواقع المقاومة مقاتلات وطائرات من دون طيار، وذلك في محيط نقطة للضبط الميداني في منطقة ملكة بحي الزيتون.



كما سُمع دوي انفجار في شمال المقبرة الشرقية شرق جباليا شمال القطاع.





تغطية صحفية: "صور من قصف طائرات الإحتلال الصهيوني الإرهابي المجرم على مواقع في قطاع غزة، صباح اليوم". pic.twitter.com/D7u56Egh27 — أبو عبد الله عزام الجزائري (@xzEHxpsMbKkgsVD) June 18, 2022





بالتزامن، أطلقت زوارق الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين في منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة.



فصائليًّا، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن قصف جيش الاحتلال قطاع غزة هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة، التي كان آخرها اغتيال 3 مقاومين من مدينة جنين (فجر الجمعة).



وأضاف أنّ الاحتلال يحاول بائسًا وفاشلًا عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين، مؤكدًا أنّ «المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان، وسيفه الذي يضرب به عدوه».



وكانت وسائل إعلام عبرية، قد تحدثت فجر السبت، عن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه منطقة عسقلان.





اطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان المحتلة ❤️. pic.twitter.com/iWMXZy9bYM — Palestinian 🇵🇸𓂆 (@BaraaAldaoud) June 18, 2022





وأعلن جيش الاحتلال، تحديد عملية إطلاق واحدة لقذيفة صاروخية من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان، تم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية.