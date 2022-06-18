قُتل شخص وأصيب 13 آخرون في الهند، بعد أن تحولت احتجاجات ضد برنامج جديد للتوظيف في الجيش إلى أعمال عنف.



واشتبكت الشرطة مع متظاهرين في مدينة سيكوندراباد بولاية تيلانجانا الجنوبية، وقالت تقارير إن الشرطة فتحت النار على المتظاهرين، لكن لم يتضح ما إذا كان الرجل القتيل قد مات جراء إصابته بطلق ناري، وفق شبكة "bbc".



وشهدت عدة ولايات احتجاجات ضخمة ضد البرنامج الذي يقضي بتوظيف الجنود لمدة محددة من أربع سنوات.



ويقول المتظاهرون إنّ خطة الحكومة لتوظيف جنود مؤقتين ستقلل من فرصهم في الحصول على وظائف عسكرية دائمة مرغوبة، تضمن رواتب ومعاشات تقاعدية ثابتة.



وفي البلدات والقرى الصغيرة في الهند، يمضي الشباب سنوات في إعداد أنفسهم ليصبحوا جنودًا في القوات المسلحة، إذ تجلب الوظيفة العسكرية هيبة ودخلا منتظما، كما تمثل بالنسبة للبعض وسيلة للنجاة من الفقر.



وتظاهر الكثيرون في عدة ولايات، بما في ذلك بيهار وتيلانجانا وأوتار براديش والبنغال الغربية، للاحتجاج على برنامج التوظيف الجديد.



وأحرق متظاهرون حافلات وعربات سكك حديدية في بيهار وتيلانجانا، وفي بعض الأماكن واجهت الشرطة اتهامات باستخدام القوة المفرطة.



ويستهدف البرنامج الجديد، المعروف باسم "أغنيباث"، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17.5 و 21 عامًا.



ووفقا للبرنامج، فإن الناجحين في اختبارات الالتحاق سينضمون إلى القوات المسلحة لمدة أربع سنوات، وبعد ذلك سيتم الاحتفاظ بنسبة 25% منهم فقط.



وسيخضع الجنود للتدريب لمدة ستة أشهر وبعد ذلك سيتم نشرهم عبر أفرع الجيش لمدة ثلاثة أعوام ونصف.



وخلال هذه الفترة، سيحصلون على راتب شهري يبدأ من 30 ألف روبية (384 دولارًا)، إلى جانب مزايا إضافية تصل إلى 40 ألف روبية بنهاية الخدمة التي تستمر أربع سنوات.