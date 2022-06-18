كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أن المخابرات الأوكرانية تُفبرك فيديوهات لدمار منازل المدنيين، جراء القصف الروسي في نيكولايف، وتشريد المئات إثر ذلك.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن هناك مقطعا مصورا (فيديو) شارك فيه أكثر من 40 ممثلا، وحصل كل مشارك على مكافأة نقدية قدرها 25 دولارا.

وأضاف من المقرر توزيع المواد المسرحية التي تم تصويرها على وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية التي تتهم القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية على أهداف مدنية"، مشيرا إلى أن القوات الروسية تتبنى موقفا إنسانيا استثنائيا تجاه المدنيين ولا تقصف منشآت البنية التحتية المدنية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت سابقا أن نظام كييف فبرك فيديوهات من هذا القبيل في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، حيث تم تصوير مسرحية "لنتائج غارة روسية على مركز طبي"، وشارك نحو 10 أشخاص في التمثيل بينهم أطفال.