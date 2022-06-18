الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، سلسلة غارات على مواقع في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وألحق دمارًا وخرابًا فيها.

وأسقطت طائرة استطلاع صاروخًا واحدًا على الأقل على موقع على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة، ثم قصفته طائرة حربية أخرى بأربعة صواريخ ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وقصفت طائرة حربية موقعا قرب موقع "ملكة" شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بصاروخين، فيما قصفت طائرة بدون طيار بصاروخين موقعًا شمال بلدة "بيت لاهيا" شمال القطاع ودمرته، واشتعلت فيه النيران، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين في المكان.

واستهدفت غارة إسرائيلية موقعا شرق بلدة "بيت حانون" شمال القطاع، ودمرته، وألحقت أضرارًا بممتلكات، ومنازل المواطنين القريبة من موقع القصف.

وتجوب طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أجواء غزة، فيما تجوب الطائرات الحربية الأجواء بين الفينة والأخرى، وتشن غارات.