برنامج لياقة بدنية لنجم المصري بناء على تعليمات العميد

طلب حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري، من الجهاز الطبي والبدني وضع برنامج إعداد للظهير الأيمن للفريق كريم العراقي، خلال الأيام المقبلة، من أجل تزويد اللاعب باللياقة البدينة من أجل الاستعانة به في مباريات أبناء بورسعيد في التشكيل الأساسي.

ويسعى حسام حسن لتطوير أداء العراقي في الفترة الحالية، وهو ما نجح في جني ثماره في مباراة المنصورة الماضية بعدما صنع هدف الفوز الثانى في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وكان حسام حسن قد وجه تعليمات حاصة لكريم العراقي، خلال مباراة المنصورة، قبل أن يعود اللاعب إلى اللقاء ويصنع بعدها مباشرة هدف الفوز لفريقه.

وحفز حسام حسن، كريم العراقي، لاستعادة مستواه السابق من أجل العودة من جديد إلى الحسابات الفنية للمنتخب الوطني، بعدما كان أحد العناصر الأساسية في المنتخب الأولمبي وتنافس على ضمه الأهلي والزمالك.