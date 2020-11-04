المستشار الألماني يعتزم تيسير توسع الاتحاد الأوروبي من خلال إجراء الإصلاحات

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إصلاحات في الاتحاد الأوروبي لتسهيل قبول الأعضاء الجدد.



وقال شولتس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الاتحاد لا ينبغي أن يكون مستعدا فقط لاستقبال المرشحين للانضمام، ولكن أيضا على الاتحاد الأوروبي نفسه أن يكون مستعدا لتوسيع دائرته.



وأضاف شولتس أنه للقيام بذلك "يجب أن يقوم الاتحاد بتحديث هياكله وعمليات صنع القرار فيه، فلن يكون من الممكن دائما اتخاذ قرار بالإجماع في كل شيء، بل يجب أن يتخذ الاتحاد قراره بالإجماع اليوم على عدم إمكانية الاستمرار في ذلك".



وأوضح أنه يعتزم التحدث عن ذلك في قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين.



ويبحث رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة خلال القمة طلبات العضوية الخاصة بأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا.



أوصت مفوضية الاتحاد الأوروبي بإعلان أوكرانيا ومولدوفا دولتين مرشحتين رسميا، كما تحدث شولتس خلال زيارة لكييف يوم الخميس الماضي بوضوح لصالح اتخاذ قرار بهذا.



ولا يمكن منح حالة الدولة المرشحة إلا بالتصويت بالإجماع.



كانت هناك مناقشات في الاتحاد الأوروبي حول تخفيف مبدأ الإجماع لفترة طويلة.



إلا أن المشكلة تظل في أنه يتعين على رؤساء الدول والحكومات اتخاذ قرار بالإجماع بشأن الإصلاح المناسب لهذا البند.