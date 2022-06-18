نقابة المهن السينمائية تهنئ المنتج معتز عبد الوهاب بإخلاء سبيله

تقدم نقيب المهن السينمائية وأعضاء مجلس إدارة النقابة، بالتهاني للمنتج معتز عبد الوهاب، بعد إخلاء سبيله، وذلك بعد حبسه عامين على ذمة القضيتين 586 و855 لسنة 2020.

وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه: "عود حميد.. بعد محنة عابرة قضيتها في الغياب عن الأهل والأحباء والأصدقاء وعن عملكم الذي تحبه وتبدع من خلاله تحملتهم صابرا صبر الفرسان والنبلاء".

وتابعت: "رحلة عصيبة فارقت فيها.. ولكن المثابرة وقوة الإرادة والعزيمة عبرت بك الصعاب".

واختتمت: "نحمد العلي القدير في وجودك بين أسرتك وأبناءك ووأهلك وأسرتك الكبيرة.. والشكر والامتنان لكل من ساهم في محنتنا".

وكانت قررت النيابة العامة، قبل أيام، إخلاء سبيل المنتج معتز عبدالوهاب بعد حبسه عامين على ذمة القضيتين 586 و855 لسنة 2020.

يشار إلى أن النيابة باشرت التحقيقات في القضية، وقررت حبس معتز بالله عبد الوهاب ذمة التحقيقات، بعد ضبطه من قبل قوات الأمن في شهر مايو الماضي.

ووجهت النيابة لعبد الوهاب في القضية التي حملت الرقم 586 لسنة 2020 اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت محكمة الجنايات المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، قررت في 5 أكتوبر عام 2020، إخلاء سبيل المنتج عبدالوهاب، بعد اتهامه فى القضية 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة، قبل أن يتم حبسه على ذمة القضية 855 التي صدر بها قرار اليوم بإخلاء السبيل.